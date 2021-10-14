РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 окт. Школу на 1 250 мест планируют открыть в жилом комплексе «Большое Путилково» подмосковного Красногорска в 2023 году, сообщили в пресс-службе Минжилполитики Московской области.

В одном из самых масштабных жилых комплексов Подмосковья «Большое Путилково» началось строительство общеобразовательной школы, рассчитанной на 1 250 учеников или 51 класс. Соответствующее разрешение ранее было выдано министерством жилищной политики региона. Об этом сообщила глава ведомства Инна Федотова.

Девелопер «Самолет» возведет трехэтажное здание учреждения за счет внебюджетных источников финансирования в рамках комплексного развития территории. Реализация проекта ЖК «Большое Путилково» подразумевает строительство нескольких очередей жилых домов, создание собственной инфраструктуры, в том числе новых соцобъектов, и обустройство рекреационных зон.

В основу архитектурного образа будущей школы площадью 15,9 тыс. кв. м легла идея детского конструктора LEGO: фасады выполнят в сочетании нескольких материалов с делением на блоки – кирпичные, цветные и с эффектом деревянной поверхности. Для отделки помещений будут использовать материалы природных цветов и фактур, входную группу украсят ламели с фактурой дерева.

Помещения начальной школы расположатся в отдельном блоке, первые классы – на первом этаже. Для групп продленного дня оборудуют спальни-игровые с одноярусными кроватями. Ученикам средней и старшей школ будут доступны специализированные кабинеты, лаборатории, мастерские, читальный зал с медиатекой.

Занятия спортом будут проходить в двух залах, площадь каждого составит почти 540 кв. м. Пищеблок рассчитан на 672 посадочных места, актовый зал с эстрадой – на 492 человека. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, здесь появятся площадки для подвижных игр, зоны отдыха и пространство для общешкольных мероприятий в виде амфитеатра.