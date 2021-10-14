РИАМО - 14 окт. За минувшие сутки в Московской области выявили 1911 новых случаев коронавируса, с начала пандемии число случаев выросло до 473 012, сообщает региональный оперштаб.

В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Московской области, столицы, других регионов России, а также из-за рубежа.

Сделать прививку от Covid-19 в регионе можно в 360 пунктах, которые работают в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ и мобильных комплексах.

Кроме того, в Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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