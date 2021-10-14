РИАМО - 14 окт. ООО «Ярд» включили в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушения условий контракта на покраску аттракционов в Центральном парке в Видном, сообщает пресс-служба УФАС России по Московской области.

Ранее МБУ Ленинского округа «Парк культуры и отдыха г. Видное» представило сведения в отношении ООО «Ярд», в которых говорилось о нарушении компанией условий исполнения контракта на покраску аттракционов.

Из-за нарушения условий контракта МБУ расторгло его в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России компания не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Ярд» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.