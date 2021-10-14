РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 окт. В нескольких населенных пунктах Домодедова 15 октября ожидается отключение электроэнергии в связи с проведением плановых работ, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Отключение займет не более 2 часов в период времени с 8:00 до 17:00.

Свет отключат в селе Михайловское, деревнях Ступино, Глотаево, Митино, Парышево, Полушкино, СНТ «Лесное-Ступино» и «Красная Звезда-Митино», а также в микрорайоне Востряково.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «Россети Московский регион» в разделе «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)220-02-20.