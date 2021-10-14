РИАМО - 14 окт. Пожилым медикам, которые ушли на пенсию в начале пандемии коронавируса, предложили привиться и вернуться к работе, сообщает ТАСС.

Как отметил глава Минздрава России Михаил Мурашко, медработники старших возрастов ушли на пенсию, так как была объявлена самоизоляция.

«Сегодня уже есть вакцина, мы обращаемся к медработникам, которые в период, когда существовали риски для здоровья и жизни, отошли от медпрактики, мы предлагаем вернуться. И сегодня вакцинация позволяет защитить жизнь и здоровье», - сказал Мурашко.

В России за минувшие сутки выявили 31 299 новых случаев коронавируса, из которых 8,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 986 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 21 670 человек.

Также на сегодняшний день в стране выявлено 7 892 980 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 220 315 летальных исходов, выздоровели 6 937 756 человек.