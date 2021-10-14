РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 окт. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили 231 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировано 24 605 инфицированных, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

Еще 1 911 случаев заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье за сутки.

В настоящий момент в Московской области выявлено 473 012 случаев инфицирования. Скончалось 8 322 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 409 101 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.