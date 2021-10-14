РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 окт. В подмосковном Домодедове за сутки выявили 9 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 13 973 случая заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 1 911 случаев заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 473 012 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 322 человека, выздоровел и выписался 409 101 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.