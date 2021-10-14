РИАМО - 14 окт. Врачи Подмосковья вылечили от коронавируса еще 1546 пациентов, общее число поборовших болезнь в регионе составило 409 101, сообщает оперштаб региона.

За сутки в Московской области выявили 1911 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии зафиксировали 473 012 случаев.

В регионе за минувшие сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом. Число жертв пандемии достигло 8322.

В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг, общепита, транспорта, ЖКХ, энергетики, спорта и государственных служащих. До 10 декабря должны привиться 80% задействованных в данных отраслях людей.