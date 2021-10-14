РИАМО - 14 окт. За минувшие сутки в больницы Москвы отправлены 1419 человек с подтвержденным коронавирусом. Также за это время болезнь победили 3 136 пациентов, сообщает столичный оперштаб.

Кроме того, за истекшие сутки в мегаполисе выявили 6 712 новых случаев заражения, спасти не удалось 71 пациента с подтвержденным коронавирусом.

С начала пандемии в городе выявили 1 699 498 случаев заболевания, инфекцию победили 1 522 320. Жертвами коронавируса стали 29 951 человек.

Врачи напоминают, что победить пандемию можно только с помощью вакцинации. Сделать прививки можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

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