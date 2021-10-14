РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 окт. В подмосковном Домодедове определили место, где пройдет муниципальный конкурс семейных пар, им стал молодежный центр «Победа», сообщается на странице молодежного центра в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что конкурс пройдет 23 октября.

В конкурсе могут причинять участие семьи округа, возраст одного из супругов должен быть до 35 лет, супруги должны состоять в законном браке впервые и продолжительность брака должна быть не менее одного года.

Заявки на участие принимаются до 21 октября на почту zayavka.pobeda@yandex.ru.

Начало мероприятия в 12:00.