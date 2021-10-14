РИАМО - 14 окт. За период с 4 по 10 октября комитет по конкурентной политике Подмосковья в Единой информационной системе в сфере закупок опубликовал 16 закупок, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Среди них 1 закупка на оказание услуг по комплексному обслуживанию территории административных зданий в Одинцовском округе и Красногорске, по 1 закупке на создание катков – в парке «Питомник» в Серпухове и в парке Малевича в Одинцовском округе.

Также было размещено по 1 закупке на рекультивацию полигона ТКО «Егорьевский», полигона ТКО «Воловичи» в Коломне и полигона ТКО в Солнечногорске.

Были опубликованы 1 закупка на приобретение форменной одежды для выездного персонала и диспетчерской службы (Московская областная станция скорой медицинской помощи) и 1 закупка на строительство больничного комплекса с поликлиникой на 450 посещений в смену, стационара на 60 коек в Сергиево-Посадском округе.

Кроме того, размещена 1 закупка на поставку расходных материалов для эндоваскулярной и сосудистой хирургии. Материалы направят в Подольскую областную клиническую больницу, Коломенскую ЦРБ, Дмитровскую областную больницу, Красногорскую больницу №1, Мытищинскую ГКБ, МОНИКИ, Сергиево-Посадскую районную больницу, Московский областной госпиталь для ветеранов войн и другие медучреждения.

Помимо этого, опубликована 1 закупка на строительство и монтаж пристройки на 450 мест к Власовской средней общеобразовательной школе №13 в Раменском округе, закупка на благоустройство парка Малевича и 1 закупка на благоустройство комплекса улиц исторического центра Звенигорода и Городского парка в Одинцовском округе.