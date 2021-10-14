РИАМО - 14 окт. Депутаты Мособлдумы приняли закон, который предусматривает передачу полномочий по обеспечению деятельности Московской областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав министерству социального развития региона, передает корреспондент РИАМО.

Проект закона Московской области «О внесении изменений в закон Московской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Московской области» представила в четверг министр социального развития региона Людмила Болатаева.

«Предлагается полномочия по обеспечению деятельности Московской областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав возложить на нейтральный исполнительный орган государственной власти, определяемый правительством», - сказала Болатаева.

По ее словам, в настоящее время работа комиссии обеспечивается отделом по делам несовершеннолетних администрации губернатора Московской области. С 1 января 2022 года работа комиссии будет обеспечиваться министерством социального развития Московской области.

Болатаева добавила, что передача полномочий министерству позволит создать в регионе единый орган, обеспечивающий раннюю профилактику семейного благополучия, а также создать единую систему учета семей с детьми, нуждающихся в помощи государства.

По итогам голосования законопроект был принят в целом.