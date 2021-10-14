РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 окт. Жители Подольска могут пройти бесплатный курс социальной анимации онлайн, самые успешные получат диплом, сообщила администрация округа.

ГК «Про людей» проведет день открытых дверей 17 октября в 16:00 на платформе Zoom. Приглашают всех желающих старше 14 лет проявить себя в волонтерской деятельности через организацию и проведение мероприятий для социально незащищенных категорий граждан.

Обучение по специальности «социальный аниматор-инструктор» бесплатное, проходит в два этапа. Сначала теоретическая часть два месяца (встречи в Zoom от двух раз в неделю), затем практическая еще два месяца. При наборе обучающимся 315 баллов выдают диплом.

В программу обучения входят импровизация, работа с образом, командная работа, безопасность на мероприятии, проведение командообразующих игр, дают практические навыки и допинструменты, основы подготовки мероприятия, психологии клиента.

Принять участие в ознакомительной встрече можно по ссылке clck.ru/YCvit. Идентификатор конференции: 872 6558 0576, код доступа: 491630.