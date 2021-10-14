РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 окт. Чемпионат по игре в «Что? Где? Когда?» пройдет в молодежном центре «Ровесник» Подольска 15 октября, сообщается в группе «МУ Молодежный Центр «РОВЕСНИК» в соцсети «ВКонтакте».

Чемпионат городского округа Подольск по интеллектуальной игре в «Что? Где? Когда?» пройдет 15 октября в 16:00. Мероприятие будет организовано в молодежном центре «Ровесник» по адресу: улица Сосновая, д. 10. Посмотреть смогут все желающие бесплатно.

Для участия в турнире участникам следует позвонить в МУ молодежный центр «Ровесник» по телефону: 8(496)753-16-36.