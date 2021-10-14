В конце сентября на столичных дорогах начали тестировать специализированные комплексы с микрофонами, измеряющими шум от автомобилей и мотоциклов. Установкой комплексов занимается московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД), а один из приборов уже появился в районе Чистых прудов. При этом размеры штрафов за превышение уровня шума на столичных дорогах в Мосгордуме планируют повысить до 5000 рублей и более в зависимости от мощности двигателя транспортного средства. Подробности — в материале РИАМО.

Камеры против любителей пошуметь

О том, что на московских дорогах началось тестирование специализированных комплексов с микрофонами, измеряющими уровень шума от автомобилей и мотоциклов, стало известно 28 сентября: один из таких комплексов начал работать в районе Чистых прудов.

По словам замруководителя столичного Дептранса Андрея Корнеева, новые камеры имеют четыре микрофона, направленные в сторону проезжей части, которые размещены на Х-образном креплении. Такие комплексы фиксируют звук, а параллельно снимают фото и видео. Для работы в темное время суток у них есть инфракрасный датчик.

Глава управления дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Владимир Карпов пояснил, что штрафное постановление будет включать панорамную фотографию с траекторией проезда авто или мотоцикла. Кроме этого, оно будет содержать информацию об уровне шума транспорта в различных точках его маршрута. Как отметил Карпов, к материалам приложат видеоролик и схему звуковых колебаний, чтобы водитель понял, где и как он превысил нормативный звуковой порог.

В будущем камеры фотовидеофиксации, оснащенные шумомерами, столичные власти намерены устанавливать в жилых зонах и в местах скопления нарушителей в Москве.

«Массового заполонения города комплексами по замеру уровня шума не предполагается. Они сначала тестируются, доводятся, а затем размещаются в тех местах, о которых просят жители», — отметил председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников.

Он также пояснил, что шумомеры установят в местах встреч гонщиков, использующих автомобили без глушителей, и в жилых комплексах. При этом, по словам Семенникова, в столичный Дептранс уже поступили «сотни обращений» об установке комплексов с шумомерами вблизи тех или иных ЖК.

ОСАГО без техосмотра: эксперты — о новых правилах автострахования>>

Штраф, помноженный на десять

Сегодня размер штрафа за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами в Москве составляет 500 рублей. Однако 8 сентября мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект, резко ужесточающий ответственность за это правонарушение. 29 сентября депутаты Мосгордумы приняли законопроект в первом чтении.

По словам Александра Семенникова, штрафы за превышение уровня шума на дорогах Москвы планируют повысить в десять раз — до 5000 рублей и более в зависимости от мощности двигателя автомобиля, мотоцикла или грузовика.

«Московский закон (который рассмотрит Мосгордума — прим. ред.) предлагает изменить размер штрафа. 5000 рублей — это размер штрафа для автомобилей (мощностью) менее 200 лошадиных сил, в случае превышения лимита по шуму для машин с мощностью выше 200 лошадиных сил штрафы будут выше и будут привязаны к мощности автомобиля. Плюс 5% (250 рублей) за каждые десять лошадиных сил», — сказал Семенников.

Он отметил, что для мотоциклистов, двигатель транспорта которых обладает мощностью менее 50 лошадиных сил, штраф за шум составит 5000 рублей. За нарушение спокойствия горожан на более мощном мотоцикле придется заплатить больше.

«Аналогично для грузовых автомобилей. Там более высокие штрафы начинаются с 250 лошадиных сил», — сообщил Семенников. Рассылкой обновленных штрафных постановлений будет заниматься подведомственное учреждение Дептранса столицы — Московская административная дорожная инспекция (МАДИ).

Нарушение в децибелах

Между тем столичные власти намерены не только ужесточить наказание за шум на дорогах, но и изменить уровень допустимого шума, который сейчас составляет 96 децибел.

«Важный момент — это пределы шума, под которые шумомер будет заточен. Этот вопрос будет определяться специальным документом. Сегодня это 96 децибел для обычного легкового автомобиля. Но не факт, что лимит в шумомере будет такой», — заявил Александр Семенников. Он отметил, что аналогичные аппараты устанавливают в Бельгии и Голландии, и они отрегулированы под 68 децибел.

«Объектом правовой защиты по данным статьям закона о тишине является покой граждан и тишина. Этот покой может нарушаться и автомобилями с более низким количеством децибелов на выходе. Это будет определяться специалистами Роспотребнадзора и экспертами», — подчеркнул Семенников.

По словам эксперта, в городе также планируют решить вопрос повторного оформления штрафа на один и тот же автомобиль в течение одной поездки. При этом задерживать и эвакуировать на спецстоянку будут только машины и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями. Там транспортные средства будут находиться до тех пор, пока их владельцы не вернут глушители в обычный вид. В остальных случаях нарушителей будут наказывать только штрафами.

«Жизнь важнее страховки»: руководитель «Пробок.нет» о решении сложных транспортных проблем>>

«Привести в чувство тех, кто нарушает тишину»

По мнению руководителя проекта Probok.net Александра Шумского, Москва встает на путь реальной борьбы с автомобильным шумом, и штрафы в размере 5000 рублей станут хорошим началом. «Эта проблема была актуальна не одно десятилетие, и Госавтоинспекция всегда ее игнорировала. Но, видимо, мэру Москвы все-таки донесли, что пора этим заняться», — сказал Шумский в беседе с РИАМО.

Эксперт отметил, что впоследствии штрафы могут увеличиться, но для начала 5000 рублей будет достаточно.

«Камера — хорошая история, а 5000 рублей — небольшие деньги. Тем более штраф будет не федеральным, а московским. Его можно будет увеличить хоть в десятки раз. Но для начала этого достаточно, чтобы просто привести в чувство тех, кто ревом мотора нарушает тишину», — отметил Шумский.

С тем, что внедрение камер с шумомерами — правильная инициатива, согласен и президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин. Однако к оборудованию ЦОДД есть ряд вопросов.

«В принципе, бороться с хулиганами, которые снимают глушители с мотоциклов и шумят, нужно. Но вопрос в том, какова методика этих измерений? Чем и кем она утверждена? Сертифицированы ли эти комплексы измерения предельного допустимого уровня шума? А как этот шум будут замерять, на каком расстоянии можно делать замеры, а на каком — нет?», — задается вопросами Травин.

Как отмечает эксперт, необходимо учитывать, насколько техника в таких комплексах пригодна для проведения замеров уровня шума в городе. Нужно исключить, в частности, возможность возникновения ситуаций, когда штраф получает владелец транспортного средства, проезжавшего рядом с шумным автомобилем или мотоциклом.

Также Травин в разговоре с РИАМО выделил ряд мест, где подобные комплексы стоит внедрить. По его мнению, к ним относятся смотровая площадка на Воробьевых горах и территория перед главным зданием МГУ.

Технические нюансы

Технический директор компании «Зоркий» (она более пяти лет занимается звукозаписью в системах видеонаблюдения) Олег Протасов считает, что определить нарушителя и выписать ему штраф с помощью одной лишь камеры с шумомером будет довольно сложно — могут понадобиться дополнительные экспертизы.

«Есть такое явление, как переотражение звука: даже если использовать узконаправленные, высокоточные микрофоны, всегда есть вероятность неверного определения источника шума», — говорит Протасов.

Также эксперт подчеркивает, что такие камеры должны уметь работать с фоновым шумом, который присутствует на дороге всегда.

Как объясняет генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль, специализированные камеры сначала должны пройти сертификацию в Росстандарте, прежде чем начинать штрафовать столичных водителей. При этом власти должны разработать и согласовать нормативы, при нарушении которых автовладельцам будут выписывать штрафы.

«Автомобилисты негативно отнеслись к нововведениям и связанным с ними штрафам. Им непонятна идея привязки к мощности авто, ведь на аварийность она не влияет. Да и зачем нужны камеры, когда существуют требования к эксплуатации автомобиля, где указан допустимый уровень шума, который нельзя превышать?», — говорит Мигаль.

Поэтому, отмечает эксперт, москвичи могут воспринять новые инициативы властей как повод для взимания лишних штрафов с автомобилистов. «На мой взгляд, тот, кто изначально решил модернизировать автомобиль, чтобы привлечь внимание окружающих, пусть даже нелестное, не поменяет свое решение из-за штрафных санкций», — считает собеседник РИАМО.

Подарок для дачников и путешественников: какой будет новая трасса М‑12 в Подмосковье>>