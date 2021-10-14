РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 окт. В Подольске провели соревнования по настольным спортивным играм среди инвалидов, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Член фракции «Единая Россия» в горсовете, муниципальный куратор федерального проекта «Единая страна - доступная среда» Татьяна Круглова провела III Кубок по настольным спортивным играм Подольской городской организации Всероссийского общества инвалидов среди людей с ограниченными возможностями здоровья, посвященный 240-летию Подольска.

Соревнования прошли по малоизвестным видам спорта «кульбутто», «корнхолл», «шаффлборд» и «жульбак».

«Пришедшие с азартом стали осваивать незнакомый многим спортивный инвентарь. Было море азарта, веселья, радости. Люди на какое-то время забыли о проблемах и с головой окунулись в развлечения», - сказала Круглова.

Состязания прошли в рамках реализации партийного проекта Всероссийской политической партии «Единая Россия».