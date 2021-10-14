РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 окт. Волонтеры движения «Милосердие-Подольск» передали вещи жертвам домашнего насилия, сообщается в группе «Волонтерское движение «МИЛОСЕРДИЕ – ПОДОЛЬСК» в соцсети «ВКонтакте».

В «Лавка добра» движения «Милосердие-Подольск» посетила руководитель центра помощи женщинам - жертвам домашнего насилия Таша Патока. Для ее подопечных были загружены вещи, в которых нуждаются женщины.

Помимо этого, волонтеры передали вещи в дом-интернат для престарелых и инвалидов в Тульской области.