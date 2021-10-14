РИАМО - 14 окт. За минувшие сутки в столице выявили 6712 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в городе зарегистрировано 1 699 498 случаев заболевания, сообщает московский оперштаб.

В городе идет масштабная вакцинация населения против Covid-19. На сегодняшний день сделать прививку можно в городских поликлиниках, мобильных пунктах на территории торговых центров и офисов госуслуг «Мои документы». Вакцинация бесплатная.

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о росте числа госпитализированных.

В России за минувшие сутки выявили 31 299 новых случаев коронавируса, из которых 8,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 986 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 21 670 человек.

Также на сегодняшний день в России выявлено 7 892 980 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 220 315 летальных исходов, выздоровели 6 937 756 человек.

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