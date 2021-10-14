РИАМО - 14 окт. Рабочие завершили остекление наземного вестибюля строящейся станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии метро. Там установили светопрозрачные витражи из закаленного стекла, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Строители установили более 200 кв. м светопрозрачных стеклопакетов. Таким образом, в настоящее время тепловой контур вестибюля закрыт, что позволит производить внутренние отделочные работы пассажирской зоны», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Сейчас там выставлен каркас для подвесных потолков. Также близится к концу облицовка фасада перфорированными панелями из алюминия.

«Основные помещения входного павильона готовы, в них выполнена отделка. Продолжаются работы по монтажу инженерных систем, устанавливается силовое оборудование на тягово-понизительной подстанции и вентиляционное оборудование на самом вестибюле», - подчеркнул заммэра.

Генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков рассказал, что при выполнении работ по остеклению использовали только стеклопакеты с применением закаленного и травмобезопасного многослойного стекла. Эти материалы сделают фасады стойкими к механическим воздействиям и сопротивляемыми к перепаду температур.

«Стеклопакеты имеют сложную форму – в процессе изготовления их вырезали по контуру будущего прилегания декоративных элементов сфер из нержавеющей стали», - сказал Жуков.

Единственный входной павильон расположен между 4-м и 5-м проездами Марьиной Рощи. Архитектурный облик вестибюля будет иметь непривычные формы для столичной подземки. Основной мотив в его оформлении - легкий, парящий сферический объем, закрепленный на колонны в виде шаров.

Впервые строители возвели четырехэтажный вестибюль вместе с блоком технических помещений и тягово-понизительной подстанцией на поверхности. Обычно эти инженерные элементы станций метро располагаются ближе к тоннелям, под землей.

Строящаяся станция «Марьина Роща» входит в состав северо-восточного участка БКЛ, включающего также станции «Сокольники» и «Рижская». Поезда начнут курсировать там в следующем году.