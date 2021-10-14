РИАМО - 14 окт. ООО «Юпитер» включили в реестр недобросовестных поставщиков. Компания нарушила условия контракта на поставку в Сергиево-Посадскую районную больницу расходных материалов, сообщает пресс-служба УФАС России по Московской области.

Больница предоставила сведения в отношении ООО «Юпитер» для включения компании в реестр недобросовестных поставщиков. Так, учреждение заключило с фирмой контракт на поставку расходных материалов. Из-за нарушений ООО «Юпитер» условий исполнения контракта больница расторгла его в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России фирма не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Юпитер» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.