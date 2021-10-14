РИАМО - 14 окт. В подмосковном Ликино-Дулеве завершили благоустройство парка «Дулевский», где любят проводить время тысячи жителей. Работы провели в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Парк «Дулевский» является одновременно исторически значимым объектом и местом проведения всех массовых городских мероприятий. Центральная площадь с амфитеатром, детская и спортивные площадки, зоны отдыха – все это появилось в парке после реконструкции», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Благоустройство провели на площади 5,5 га. В парке обустроили площадь с амфитеатром, главную аллею с лавочками, площадки для волейбола, футбола, паркура. Установили детский городок с батутами, каруселями, качелями, балансиром, горкой на холме, канатной конструкцией, оборудованием для детей-инвалидов, песочной фабрикой.

Территорию за зданием клуба сделали в форме лужайки - с отдельными элементами в виде бетонных объемов, которые символизируют керамические скульптуры.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева все работы по благоустройству в регионе проводятся с учетом мнения жителей. В «Дулевском» раньше были хвойные деревья, и жители, особенно старшего возраста, хотели, чтобы в парке снова были сосны. Кроме них, там также посадили другие зеленые насаждения.