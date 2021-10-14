РИАМО - 14 окт. Прививку от гриппа уже сделали 1,2 млн жителей Подмосковья, из них более 280 тыс. – дети, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

По словам зампреда правительства Московской области – министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, осенью всегда растет число заболевших гриппом и ОРВИ.

«Помимо этого, мы наблюдаем увеличение ежедневно выявляемых новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Для того, чтобы обезопасить себя, нужно сделать прививку. Вакцинация – надежный способ защитить себя от гриппа и его осложнений», - сказала Стригункова.

Она уточнила, что в Подмосковье прививают от гриппа современными вакцинами: «Совигрипп», «Флю-М», «Ультрикс квадри», «Гриппол плюс». Процедура не займет больше 15 минут.

Для того, чтобы пройти вакцинацию против гриппа, необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления или сделать прививку без записи в мобильном комплексе. Записаться на прием к врачу можно через региональный портал Госуслуг, по телефону 122 или в поликлинике.

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