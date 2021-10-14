РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 окт. Почти 900 новых уличных фонарей установят в Балашихе по программе «Светлый город» до конца текущего года, фонари будут установлены на 36 улицах округа, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Локации отобрали на основании обращений, поступающих от жителей Балашихи, и с учетом итогов голосования на портале «Добродел». Новые опоры установят вдоль дорог, у детских садов и тротуаров. Все светильники — светодиодные, энергоэффективные, отвечают современным требованиям.

Новые фонари уже появились на Саввинском и Полтевском шоссе, улицах Заводской, Главной, Заречной, Комсомольской и Евстафьева, а также на автостанции в микрорайоне Южный, в микрорайонах Авиаторов и Гагарина.

Завершить все работы планируют до конца 2021 года. Проект «Светлый город» реализуется в Балашихе с 2017 года по государственной программе Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».