РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 окт. 17 октября в историко-краеведческом музее «Усадьба Фряново» в Щелкове пройдет обзорная экскурсия по постоянной экспозиции для индивидуальных посетителей, сообщается на сайте музея.

Посетители смогут подробно узнать о быте и традициях конца XIX – начала XX веков, увидят старинную домашнюю утварь, предметы мебели и одежду того периода.

Начало в 14:00. Записаться на экскурсию, а также узнать все подробности можно по телефону: 8(496)563-53-40.