РИАМО - 14 окт. С начала 2021 года закупки города у индивидуальных предпринимателей и физических лиц через портал поставщиков составили 11 млрд рублей. Их объем вырос на 60,3% по сравнению с тем же периодом 2020 года (6,8 млрд рублей), сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«И на 153% в сравнении с 2019 годом, когда объем закупок достиг 4,3 млрд рублей», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Портал поставщиков дает возможность представителям малого и среднего бизнеса получить дополнительный канал сбыта.

Руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков рассказал, что за последние годы выросли не только общие объемы и количество транзакций, но и средний размер сделки. Ранее за 9 месяцев 2019 года он составлял около 94 тыс. рублей, за тот же период 2020 года — более 121 тыс. рублей, в этом году - превысил 142 тыс. рублей.

«Портал поставщиков становится более востребованным благодаря успешному внедрению, в том числе технологий искусственного интеллекта, а также совершенствованию и развитию сервисов», — подчеркнул руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.​