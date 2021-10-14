РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 окт. Регоператор «МСК-НТ» провел уроки экологичного мышления для детей Подольска и наградил четвероклассников Дубровицкой школы благодарственным письмом и памятным подарком за активное участие в благотворительной акции «Добрые крышечки», сообщает пресс-служба компании.

Региональный оператор по обращению с ТКО продолжает проводить уроки на тему раздельного сбора отходов. Очередные занятия прошли 13 октября для школьников четвертых классов Дубровицкой школы имени Александра Монетова.

Цивилизованное отношение к отходам включает в себя не только экознания, но и активное участие в раздельном сборе отходов (РСО). Школьники 4 «А» класса являются одними из самых активных сторонников РСО. Ребята уже третий год побеждают в школьных соревнованиях по сбору «Добрых крышечек». За достигнутые результаты и постоянное участие в благотворительном проекте руководство компании регоператора наградило 4 «А» класс благодарственным письмом и памятным подарком.

ООО «МСК-НТ», будучи социально ориентированной компанией, организует регулярные просветительские экологические мероприятия для школьников младших и старших классов в образовательных учреждениях обслуживаемого региона.

Уроки регоператора затрагивают проблемы глобального экологического кризиса и существующие методы их решения, что позволяют ребятам осознать свою ответственность перед природой.