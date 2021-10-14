РИАМО - 14 окт. Опавшая осенью листва может спровоцировать инфекционное заболевание или аллергию у некоторых людей, считает врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

«Споры плесневых грибов – это природный аллерген. Они есть в опавшей листве. Эту листву мочит дождик, она начинает гнить, потом снова солнечные дни, и на листве появляется плесень. После этого плесень поднимается в воздух, и некоторые люди на нее реагируют», - сказал Болибок в эфире радио Sputnik.

По его словам, споры плесени опасны не только для аллергиков. Если в организм попадет слишком много этих спор, возможно развитие плесневой инфекции легких и дыхательных путей.

Сезон осеннего листопада в Центральной России подходит к концу.