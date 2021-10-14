РИАМО - 14 окт. За рулем Bentley, сбившего на западе Москвы 11-летнего мальчика, находилась известный блогер Ирина Ледник. За ней числятся несколько десятков штрафов за превышение скорости в 2021 году, сообщает столичный Дептранс.

ДТП произошло вечером 12 октября на пешеходном переходе на улице Столетова. Мальчик пересекал проезжую часть на самокате.

У ребенка диагностировали сотрясение головного мозга и травмы. Мальчика госпитализировали.

Специалисты Дептранса подчеркнули, что ранее Ледник существенно превышала скорость и такое поведение недопустимо.