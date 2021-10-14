РИАМО (КОРОЛЕВ) - 14 окт. У курьера в подмосковном Королеве украли велосипед, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

В полицию обратился представитель курьерской организации. Доставщик сообщил о том, что от дома на улице Пионерской похищен велосипед, на котором он передвигался. Сумма ущерба составила 15 тыс. рублей.

Полицейские установили и доставили в дежурную часть подозреваемого 30-летнего жителя Королева.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.