РИАМО (КОРОЛЕВ) - 14 окт. У курьера в подмосковном Королеве украли велосипед, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.
В полицию обратился представитель курьерской организации. Доставщик сообщил о том, что от дома на улице Пионерской похищен велосипед, на котором он передвигался. Сумма ущерба составила 15 тыс. рублей.
Полицейские установили и доставили в дежурную часть подозреваемого 30-летнего жителя Королева.
По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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