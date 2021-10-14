РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 окт. На территории школы №13 появились две спортплощадки, сообщается в группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

Одна из новых площадок является многофункциональной спортивной, другая предназначена для сдачи норм ГТО.

Ранее в школе заменили большую часть окон, отремонтировали пищеблок, привели в порядок крыльцо возле столовой и спортзала. На фасаде появилось граффити с портретом В.А. Джанибекова.