РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 окт. В подмосковном Королеве полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

В полицию обратился 27-летний местный житель с заявлением о том, что неизвестный поджег его иномарку, припаркованную на улице Мичурина. Сумма ущерба составила более 400 тысяч рублей.

По подозрению в совершении преступления полицейские установили и задержали 32-летнего жителя Москвы. Злоумышленник на фоне неприязненных отношений к потерпевшему разбил лобовое и заднее стекло машины, а затем совершил поджог.

По данному факту возбуждено уголовное дело, поджигателю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.