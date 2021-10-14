РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 окт. В шести домах подмосковного Подольска отключили тепло из-за работ на теплотрассе, сообщил на своей странице в соцсети Instagram глава округа Николай Пестов.

В связи с проведением ремонтных работ на теплотрассе в четверг с 9:30 и до окончания работ не будет подаваться отопление к жилым домам №№27/2, 29, 29В по Красногвардейскому бульвару и к домам №№ 23, 23а, 25 по улице Юбилейной.

Управляющая компания МУП «ДЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.