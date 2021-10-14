РИАМО - 14 окт. Возведение участка автомобильной дороги Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе от Боровского до Киевского шоссе в Москве закончили более чем на треть, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, сейчас продолжается создание эстакады над Боровским шоссе, тоннеля под Киевским шоссе и двух подземных пешеходных переходов.

Переходы располагаются в районе пересечения с улицей Новоорловской и в районе пересечения с Проектируемым проездом №6662. Еще продолжаются постройка очистных сооружений и дорожного полотна, переустройство инженерных коммуникаций.

«Строительство трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе разделено на пять этапов: участок от Киевского до Калужского шоссе и участок от Калужского шоссе до ТПУ «Столбово» введены в 2018 и 2019 годах, сейчас идет строительство отрезка от Боровского шоссе до Киевского шоссе – его готовность на сегодняшний день составляет 35%», - сказал Бочкарев.

Дорога длится от Боровского шоссе до Киевского шоссе, потом идет через Киевское и Калужское шоссе до Варшавского шоссе. Таким образом дорога связывает сразу 4 магистрали, обеспечивая поперечную связь между развивающимися районами новой Москвы.

«По двум оставшимся участкам сегодня также идет работа: участок от ТПУ «Столбово» до улицы Поляны уже спроектирован, введутся конкурсные процедуры по определению подрядчика, а по участку от улицы Поляны до Варшавского шоссе в настоящий момент ведется проектирование», - сказал вице-мэр.

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