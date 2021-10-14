РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 окт. Родители проверили качество питания в школе №17 подмосковного Подольска, в ходе проверки нареканий не выявили, сообщил на своей странице в соцсети Instagram глава округа Николай Пестов.

В школе №17 Подольска прошла очередная проверка организации и качества школьного питания. Нареканий к завтраку у родителей не было. Меню во всех школах Московской области единое. Сообщить о своем желании прийти в школу, чтобы проверить, как питаются дети, можно через Школьный портал Московской области.

С 2020 года в школах Подмосковья реализуется проект губернатора Андрея Воробьева «Родительский контроль». Мамы и папы могут прийти в школьную столовую, продегустировать блюда, предлагаемые детям, и оценить их качество. Отзывы можно оставить на портале «Добродел» или в чат-боте Telegram «Школьное питание в Подмосковье».

С 1 сентября 2020 года все обучающиеся начальных классов обеспечены бесплатным горячим питанием – в новом учебном году в городском округе Подольск это 20 487 детей. Для учащихся 1 смены готовят горячий завтрак, для 2 смены – горячий полдник.