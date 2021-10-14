Когда бабье лето позади, а за окном серый тоскливый пейзаж, интересные события этих выходных не дадут впасть в осеннюю хандру. Поклонники русского рока споют культовые песни вместе с группой «Чиж & Со», любители стендапа от души посмеются на концерте комика Дмитрия Романова, а киноманов увлечет биографическая драма о православном святом с интересным актерским составом. Восстановить силы после рабочей недели можно будет на необычной выставке «8 комнат». Подробнее об этих и других событиях предстоящего уикенда – в гиде РИАМО.

СПЕКТАКЛИ

«Петр I»

Постановка «Петр I» – открывающий спектакль трилогии «Антихрист и Христос». Фигура первого Императора Всероссийского является одной из самых спорных и неоднозначных в истории. Раскрывая личность Петра I, спектакль задается вопросом, кем же все-таки был великий правитель – Христом или антихристом?

Режиссер Юрий Грымов, работая над постановкой, обращался к редким архивным документам. Технологическая изюминка спектакля – напечатанные на 3D-принтере костюмы актеров. Как обещают организаторы, в дни премьеры в фойе театра установят точную копию короны Российской империи, с которой можно будет сделать фотографии.

Билеты на спектакль доступны на сайте театра.

Где: Москва, Спартаковская пл., д. 9, к. 1, театр «Модерн»

Когда: 17 октября в 19:00

Стоимость: от 4 000 рублей

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«Марьино поле»

страница в соцсети "Вконтакте" "Культурный центр ЗИЛ"

Создатели спектакля определили его жанр, как мистическую трагикомедию. Она рассказывает о трех женщинах, которые всю жизнь ждут своих мужей с войны. Спустя десятки лет они отправляются встречать погибших любимых на вокзал, воспользовавшись коровой – альтернативой традиционному транспорту. По пути с ними случается множество мистических событий, главные героини встречаются с самыми неожиданными персонажами, среди которых Гитлер, Сталин, Левитан, Жуков и другие.

Приобрести билеты можно по ссылке.

Где: Москва, ул. Восточная, д. 4, к. 1, Культурный центр ЗИЛ

Когда: 15 октября в 20:00

Стоимость: от 1 000 рублей

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ВЫСТАВКИ

«8 комнат»

Надежда Ковба, член Евразийского Союза Художников, создала необычную иммерсивную выставку, на которой человек может побыть наедине с собой, чтобы оздоровиться и наполниться новой энергией. По задумке автора, проект – некий терапевтический инструмент.

Пространство выставки состоит из восьми комнат, в каждой из которых расположена картина, написанная в стиле абстракционизма. Восемь композиторов из Англии, Грузии, Казахстана, Израиля и России написали авторские четырехминутные мелодии специально для каждой работы. На прохождение выставки потребуется 40 минут.

Билеты доступны на официальном сайте проекта.

Где: Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2, дизайн-завод «Флакон»

Когда: 16 октября 2021 – 7 января 2022 с 10:00 до 22:00

Стоимость: 2 000 рублей

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ФЕСТИВАЛИ

«ЛАМПА»

На этом международном фестивале-форуме социальных короткометражных фильмов затронут темы экологии, благотворительности, образования и инклюзивности. Среди участников – талантливые авторы из России, Германии, Израиля, Великобритании, США, Индии и других стран.

В рамках фестиваля, помимо показов, проведут лекции и дискуссии более 70 спикеров, среди которых президент фестиваля Ольга Зубкова, актеры Александр Петров, Юрий Борисов, Катерина Шпица, Виктор Добронравов, Никита Кукушкин, гендиректор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая, а также известные журналисты и режиссеры.

Деловая программа пройдет с 16 по 17 октября, кинопоказы будут проводить во все дни фестиваля. Ознакомиться с подробной программой можно на сайте фестиваля. Для участия необходимо зарегистрироваться – сделать это можно по ссылке.

Где: Москва, ул. Покровка, д. 47 (деловая программа); адреса кинотеатров уточняйте на сайте фестиваля

Когда: с 15 по 18 октября

Стоимость: вход свободный по предварительной регистрации

Heavy Traffic 2021

страница мероприятия в соцсети "Вконтакте"

Один из крупнейших хип-хоп фестивалей 2020 года вернется в столицу 15 октября. На сцене клуба 1930 Moscow соберутся легендарные артисты рэп-сцены и многообещающие новички: GUF, SLIMUS, «Рыночные Отношения», Pastor Napas, MUROVEI, «Полумягкие» и другие.Сюрпризом для гостей станет появление главного хедлайнера, имя которого организаторы держат в секрете.

Приобрести билеты можно на сайте клуба. Мероприятие пройдет в формате Covid-free.

Где: Москва, Партийный пер., д. 1, к. 6, клуб 1930 Moscow

Когда: с 15 октября в 19:00

Стоимость: от 1 800 рублей

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КОНЦЕРТЫ

«Чиж & Co»

Российская рок-группа «Чиж & Co» известна такими хитами, как «Вечная молодость», «О любви», «Фантом». Поклонники любят коллектив за аутентичные тексты и оригинальную музыку, благодаря которым артисты и спустя 30 лет собирают стадионы.

Приобрести билеты можно на сайте клуба. Мероприятие пройдет в формате Covid-free.

Где: Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, «Главclub»

Когда: 16 октября в 20:00

Стоимость: от 2 000 рублей

Шансон или хард‑рок: какая ты музыка?>>

Ramil’

Исполнитель поп-музыки Ramil’ (Рамиль Алимов) собрал многомиллионные прослушивания в соцсети «ВКонтакте» – его дебютный трек «Хочешь со мной» несколько дней занимал лидирующую позицию в чарте интернет-площадки. Завоевали любовь зрителей и такие композиции, как «Сияй», «Вальс», «Вся такая в белом». На сцене клуба Adrenaline Stadium артист презентует свой новый альбом.

Билеты доступны на сайте площадки. Мероприятие пройдет в формате Covid-free.

Где: Москва, Ленинградский пр-т, д. 80, стр. 17, Adrenaline Stadium

Когда: 17 октября в 20:00

Стоимость: от 1 000 рублей

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Концерт стендап-комика Дмитрия Романова

Выступление известного комика Дмитрия Романова посвящено 20-летию его сценической карьеры. Стендапер неоднократно побеждал в популярных юмористических шоу, также зрители знают его как ведущего одной из рубрик «Вечернего Урганта» и хедлайнера Stand Up на «ТНТ». Комик шутит на актуальные темы, его юмор отличается интеллектуальностью и самоиронией. Приобрести билеты можно по ссылке.

Где: Московская обл., Красногорск, ул. Международная, д. 20 (66-й км МКАД), Crocus City Hall

Когда: 16 октября в 19:00

Стоимость: от 1 000 рублей

КИНОПРЕМЬЕРЫ

«Герда»

Студентка социологического факультета Лера работает в стриптиз-клубе под псевдонимом Герда, чтобы прокормить семью, из которой недавно ушел отец. Мама Леры тяжело переживает разрыв с мужем, находясь на грани психоза. Главная героиня не знает, как жить дальше и как улучшить окружающий ее мир, где ей каждый день приходится бороться за место под солнцем.

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«Человек божий»

Биографический художественный фильм о судьбе почитаемого православного святого Нектария Эгинского с неожиданным актерским составом. Несмотря на трудности и нелегкие испытания, герой не утратил веру в людей, которым помогал и которых поддерживал всю свою жизнь. В ролях – Арис Серветалис, Александр Петров и Микки Рурк.

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«Королевская игра»

1938 год, оккупированная Австрия. Гестапо арестовывает юриста Йозефа Бартока, планировавшего побег в США, за отказ в сотрудничестве. Одиночество в тюрьме скрашивает книга о шахматах, которая в будущем помогает Бартоку сразиться в игре с чемпионом мира. Фильм снят по роману австрийского писателя Стефана Цвейга «Шахматная новелла».

«ФиксиКино. Осенний марафон»

Герои любимых детских мультфильмов «Смешарики», «Фиксики», «Бодо Бородо» встретятся вновь, чтобы вместе отправиться в захватывающие приключения. В новом выпуске Нолик станет скалолазом, Бодо Бородо уедет в пустыню, а Ежик сочинит интересные сказки для своих друзей.

«Это ж бубль‑гум!»: помните ли вы советские мультфильмы?>>