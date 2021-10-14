РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 окт. С начала года в отделении переливания крови Московского областного онкологического диспансера Балашихи кровь сдали более 1,4 тыс. человек, сообщается на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

«С начала года структурное подразделение онкологического диспансера - отделение переливания крови - посетили 1 512 человек, из них сдали кровь объемом почти 655 литров 1455 доноров. Оставшиеся 57 человек получили отвод от донации по медицинским показаниям», - сказал заведующий отделением Николай Пеньков.

Он добавил, что всем донорам за безвозмездно сданную кровь положена денежная компенсация на питание. На сегодня она составляет 749 рублей 35 копеек.

Всего на 2021 год в отделении запланировано заготовить 900 литров крови. Большой процент компонентов донорской крови предназначен для детского и реанимационного отделений онкодиспансера. Кроме того, компонентами и препаратами крови обеспечивают другие лечебные учреждения, в частности, Балашихинскую областную больницу.

Жители городского округа при отсутствии противопоказаний могут пройти донацию в отделении переливания крови онкодиспансера по адресу: Балашиха, ул. Карбышева, 6.

Лучше всего на кровопотерю организм реагирует в утренние часы: чем раньше происходит донация, тем легче переносится процедура. Перед сдачей донору запрещен прием алкоголя за 48 часов, лекарств, содержащих аспирин и анальгетики, - за 72 часа. От курения стоит воздержаться за час до процедуры.

Прием ведется со вторника по пятницу с 8:00 до 12:00. По телефону 8(495)521-56-38 можно звонить с 8:00 до 15:00. Для доноров крови в Подмосковье работает интернет-портал «Ядонор.ру».