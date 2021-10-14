РИАМО - 14 окт. В Ленинском округе продолжаются набор и обучение будущих переписчиков для участия во Всероссийской переписи населения. Планируется, что в муниципалитете их будет свыше 370. Кроме того, в период переписи в округе будут работать порядка 60 контролеров, сообщает пресс-служба администрации округа.

Переписчиков обеспечат планшетами, специальной экипировкой с символикой переписи и удостоверением.

Всероссийская перепись пройдет с 15 октября до 14 ноября с использованием цифровых технологий. Электронные переписные листы можно заполнить самостоятельно на портале «Госуслуги» до 8 ноября. Кроме того, сделать это будет возможно на переписных участках, в том числе в МФЦ.

«Очень важно принять участие в переписи: от результатов будет зависеть стратегия дальнейшего социально-экономического развития как страны в целом, так и конкретных территорий, в частности, Ленинского округа», - пояснил временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Алексей Спасский.

По официальным данным, в Ленинском округе проживает свыше 180 тысяч человек, из них 117 тысяч – городское население.