РИАМО - 14 окт. Дорожное покрытие заменили возле двух медучреждений округа Жуковский. В порядок привели порядка 7,6 тыс. квадратных метров прилегающих к объектам территорий, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«В рамках ремонта обновлено асфальтобетонное покрытие, в том числе на пешеходных дорожках, заменен бортовой камень. Работы выполнены у Жуковской городской клинической больницы, расположенной на ул. Фрунзе, и у детского санатория «Отдых» на ул. Дзержинского», - рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры области Алексей Гержик.

Теперь посещать больницу и санаторий будет удобнее более чем 50 тыс. жителям.

В течение 2021 года в Подмосковье планируется отремонтировать территории 189 медицинских организаций. Это боле 350 тыс. «квадратов» дорожного покрытия, требующего обновления.

В настоящее время работы по ремонту продолжаются в Раменском округе, Домодедове, Егорьевске, Мытищах, Истре, Волоколамском и Можайском округах.