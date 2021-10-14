РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 окт. В Пензе завершились всероссийские соревнования детской лиги плавания «Поволжье», в общей сумме воспитанники спортшколы олимпийского резерва по плаванию Мытищ завоевали 13 медалей, сообщается на сайте администрации горокруга.

Соревнования проходили в 25-метровом бассейне Дворца водного спорта «Сура». На водных дорожках борьбу за призовые места вели 695 спортсменов из 23 регионов страны.

Две золотые и одну серебряную медаль завоевал Виктор Скачков. По одной бронзовой медали в копилке Маргариты Товчигречко и Евгения Комлева. Порадовали результаты наших спортсменов и в эстафетном плавании: команды юношей завоевали золотые медали в эстафете 4х50 метров комплексным плаванием и бронзовые награды в преодолении водной дистанции вольным стилем.