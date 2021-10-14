РИАМО - 14 окт. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Подмосковье трех подозреваемых в переделывании деактивированного оружия в боевое, сообщается на сайте «МВД медиа».

Ранее полиция задокументировала факты продажи переделанных кустарным способом пистолета и пистолета-пулемета с комплектом боеприпасов. Экспертиза доказала, что оружие пригодно для использования с боевыми патронами.

Как оказалось, подпольная мастерская, в которой переделывали оружие, располагается в арендованном гараже на территории Краснознаменска. Там подозреваемые и переделывали деактивированное оружие в боевое для дальнейшей продажи.

Во время обысков были обнаружены и изъяты два пистолета-пулемета, 14 пистолетов и револьверов, имеющих признаки модификации, три гранаты, 32 нарезных пистолетных ствола, более 1300 патронов различного калибра, станки и инструменты, свертки с веществом растительного происхождения массой более 6 кг. Оружие направлено на исследование.

Задержанные отправлены под стражу.

«Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.