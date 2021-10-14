РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 окт. Полицейские рассказали ученикам младших классов одной из школ Балашихи правила поведения при контакте с незнакомыми людьми, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Балашихинское».

Мероприятие прошло в рамках акции «Твоя пятерка безопасности» для учащихся начальной школы. Цель акции - разъяснить детям правила безопасного поведения в общественных местах, на проезжей части, а также алгоритм действий при обнаружении бесхозных предметов.

Особое внимание в беседе стражи порядка обратили на правила поведения при контакте с незнакомыми людьми и умение ответить отказом на поступающие от них сомнительные предложения.

Полицейские также напомнили о правах и обязанностях школьника, а также об ответственности за правонарушения и преступления несовершеннолетних.

В завершение мероприятия всем участникам вручили памятки, разъясняющие поведение в экстренных ситуациях.