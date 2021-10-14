РИАМО - 14 окт. Работы по социальной газификации в охранной зоне Радонежа пройдут под обязательным и пристальным археологическим наблюдением, никакой другой стройки в охранной зоне не будет, сообщил глава Сергиево-Посадского округа Михаил Токарев.

«В Сергиево-Посадском городском округе, из-за ранее наложенных ограничений в охранной зоне Радонежа около 900 человек, проживающих в шести близлежащих населенных пунктах, не могут получить бесплатный доступ газоснабжению по президентскому проекту социальной газификации, там нельзя проводить никакие работы», — сказал Токарев.

Он добавил, что снятые сейчас ограничения исключительно на региональном уровне позволят обеспечить людям бесплатное подведение газа к домовладениям по поручению президента РФ Владимира Путина в срок до конца 2022 года.

Газовщики в охранной зоне будут работать под обязательным и пристальным археологическим наблюдением.

Токарев добавил, что предложит депутатам муниципалитета внести в новую редакцию Генплана округа ранее утвержденные ограничения регионального уровня. Это гарантирует, что никакой стройки в охранной зоне Радонежа не будет.

Ограничения в Радонеже

В Древнем Радонеже на площади более 8 тыс. га с 1986 года в большинстве случаев запрещалась прокладка автомобильных, железных дорог, газа, линий электропередачи, нефтепроводов, подземных и наземных коммуникаций. Большинство зон охраны запрещали реконструкцию и возведение объектов капитального строительства, не позволяли проводить регистрацию существующих жилых и садовых домов. Зоны регулирования застройки в населенных пунктах не соответствовали их актуальным границам.

С 2015 года на площади 6,1 тыс. га в Древнем Радонеже в большинстве случаев можно проводить ремонт, реконструкцию, прокладывать подземные инженерные коммуникации с последующим благоустройством и рекультивацией нарушенных земель. Зоны регулирования застройки в большей степени соответствуют актуальным границам населенных пунктов и разрешают новые реконструкцию и строительство в пределах сложившегося морфологического типа застройки.

Соцгазификация

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.