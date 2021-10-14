РИАМО - 14 окт. 13 крестьянско-фермерских хозяйств появятся на территории Подмосковья благодаря государственной поддержке правительства региона в 2021 году, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«В Подмосковье появится 13 новых фермерских хозяйств в рамках реализации в текущем году мероприятий по предоставлению грантов «Агростартап». На эту грантовую поддержку правительством региона выделено 41,5 млн рублей», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он уточнил, что до конца месяца фермеры получат эти деньги. На выплаченные субсидии они планируют построить хозяйства по разведению молочного крупного рогатого скота, производству сырого молока, по выращиванию плодовых и ягодных культур, разведению, содержанию пчел и производству меда. Также появится хозяйства по разведению мелкого рогатого скота - овец, коз, и выращиванию аквакультуры.

«Общая сумма грантовой поддержки аграриям Подмосковья в 2021 году вместе с грантами на развитие семейных ферм составила 91,6 млн рублей», - рассказал глава Минсельхозпрода.

Сейчас на территории региона ведут свою деятельность свыше 2 тыс. фермерских хозяйств. Создание новых ферм – это новые рабочие места на селе и увеличение объема качественной сельскохозяйственной подмосковной продукции.