РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 окт. Подольский хоккейный клуб «Витязь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл «Торпедо» из Нижнего Новгорода со счетом 1:3, сообщает пресс-служба клуба.

Матч состоялся в Подольске 13 октября в ЛД «Витязь».

«Витязь» в Подольске сначала повел в счете после шикарного гола возвратившегося в строй защитника Валттери Кемиляйнена. Два очка отделяло «витязей» от восьмерки сильнейших Западной конференции, и на восьмой позиции находилось как раз «Торпедо». Однако сократить отрыв подмосковной дружине не удалось.

У «Витязей» в игре с «Торпедо» было три существенных изменения в составе: возвратился в строй после почти месяца защитник ударной пятерки Кемиляйнен. В строю был и Вячеслав Лещенко – он во второй тройке атаки, а Михаил Смолин возвращался в третью к Виталию Попову и Федору Малыхину.

Оямяки попадал в стойку. Дважды пристреливался к воротам Смолин, у него были выходы против вратаря в меньшинстве в стартовом периоде и во втором бросок с сопротивлением.

Во второй трети вперед дважды опасно подключался Кемиляйнен. Первый его бросок вратарь поймал, а второй рикошетом залетел в цель. Это была первая шайба в КХЛ и 1:0 во втором периоде.

Илья Ежов вновь демонстрировал чудеса вратарского искусства. В заключительном периоде он накрыл ловушкой шайбу, которая прыгала практически на линии ворот, защитив ворота от нападок Марека Хривика. Волю демонстрировал и Смолин – он играл после попадания ему шайбы в ногу. И упал на лед лишь после свистка.

Первую шайбу в КХЛ партнеры взяли из рук арбитра для Ильи Федотова – он подставил клюшку с пятачка после прострела защитника Марка Марина. Счет стал 1:2.

Третья шайба гостей окончательно расставляет акценты в матче. «Торпедо» нанесло по воротам «Витязя» на два броска больше. Этого оказалось достаточно для победы гостей со счетом 1:3.