РИАМО - 14 окт. Посетители подмосковных центров «Мои документы» теперь могут сделать прививку от гриппа. Вакцинация проводится в 24 мобильных и стационарных медпунктах при МФЦ, сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи региона.

«Пункты работают как в зданиях МФЦ, так и в мобильных комплексах и ФАПах около многофункциональных центров. При посещении медпункта для прививки при себе нужно иметь паспорт, медполис и СНИЛС», - рассказал министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Максим Рымар.

Пункты в МФЦ, где можно поставить прививку от гриппа, функционируют в 23 населенных пунктах: Балашихе, Волоколамске, Дедовске, Долгопрудном, Домодедове, Егорьевске, Клину, Королеве, Красногорске, Лобне, Луховицах, Можайске, Наро-Фоминске, Озерах, Подольске, Пушкине, Раменском, Талдоме, Хотькове, Чехове, Щелкове, Электрогорске и Электростали.

Уточнить режим работы ближайшего медпункта можно на сайте. На прививку можно записаться по короткому номеру 122.