РИАМО - 14 окт. Хоккеист из России Александр Овечкин вошел в топ-5 лучших снайперов Национальной хоккейной лиги. Сейчас спортсмен играет за «Вашингтон Кэпиталз», сообщает Федеральное агентство новостей.

В игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» Овечкин стал автором двух голов. Это позволило ему пополнить число голов и опередить легендарного канадца Марселя Дионна.

Сейчас на счету российского хоккеиста 732 шайбы, а у Дионна – 731. Таким образом, Овечкин оказался в числе пяти лучших снайперов НХЛ.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, у которого 894 заброшенные шайбы. Следом идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766) и Бретт Халл (741).

За «Вашингтон Кэпиталз» хоккеист играет уже 16 лет. До этого он был в числе хоккеистов «Динамо».