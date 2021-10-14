РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 окт. Танцевальную программу «Битломания» проведут в центральном парке «Пехорка» подмосковной Балашихи в четверг, сообщается в Instagram-аккаунте МАУК «Дирекция парков» Балашихи.

«Как вы относитесь к хорошей музыке? Уверены - неравнодушно. Приглашаем вас на танцевальную интерактивную программу «Битломания», которая состоится 14 октября в парке «Пехорка». Хорошей музыки, танцев и отличного настроения будет много», - говорится в сообщении.

Начало мероприятия в 17:00.