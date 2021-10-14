РИАМО - 14 окт. Преображенский районный суд Москвы вынес приговор одной из фигурантов «Санитарного дела» и признал главу профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву виновной. Она получила один год ограничения свободы, сообщает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.

Васильеву признали виновной в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 33, частью 1 статьи 236 (соучастие в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание).

В соответствии с наказанием Васильева не сможет покидать место жительства с 22:00 до 06:00, переезжать без согласия специальных госорганов надзора, уезжать из Москвы, посещать массовые мероприятия или участвовать в них. Также она должна будет дважды в месяц регистрироваться в надзорных органах.

«Санитарным делом» называют дело о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции, проходившей 23 января в Москве.