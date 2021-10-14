РИАМО - 14 окт. Строительство амбулаторного корпуса больницы в Коммунарке близится к завершению. Объект готов уже на 92%. Здание планируют достроить до конца 2021 года, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В амбулаторно-поликлиническом комплексе, который возводится в рамках II очереди больницы в Коммунарке, готовы подземная и наземная части. Выполнен монтаж свето-прозрачных конструкций, кровли и перегородок», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Сейчас в здании в стадии завершения находятся работы по отделке помещений, монтаж инженерных систем, близится к финишу благоустройство территории.

«Кроме того, в настоящее время продолжается строительство родильного дома на 130 коек. Он также находится в высокой степени готовности, которая оценивается в 79%», - отметил Бочкарев.

Ранее в рамках строительства объектов II очереди больницы в Коммунарке завершили обустройство вертолетной площадки с диспетчерским пунктом. Также в населенном пункте начал работу детский инфекционный корпус и подстанция скорой помощи.

В медкомплексе, который сейчас достраивается, будут оказывать плановую и экстренную помощь жителям новой Москвы и близлежащим районам старой. В их числе Бутово, Солнцево, Ново-Переделкино и другие.

После открытия в данном медучреждении специалисты смогут проводить качественную диагностику, стационарное и амбулаторное лечение, а также оказывать высокотехнологичную помощь.