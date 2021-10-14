РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 окт. В четверг воду отключат в ряде домов и учреждений на 11 улицах подмосковной Балашихи, воды не будет с 13:00 до 14:00, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

В четверг в связи с проведением работ по системе диспетчеризации на ВЗУ 1-4, расположенный по адресу: Балашиха. ул. Северный проезд, произойдет кратковременное отключение воды в ряде домов и учреждений.

Воды не будет на улицах: Комсомольская, 1, 3 (ТЦ), 7, 9 (ТЦ), 11, 13, 15, 17 (детский сад №10), 6 (детская поликлиника №3), 8, 10, 12, 14 (стоматологическая клиника), 16, 18 (ТЦ), 19, 22, 23, 25, 28; Московский проезд, 9 (ДК), 13; Северный проезд, 15, 13, 21, 2, 7, 9; Пушкинская, 18 (спорткомплекс), 11, 13, 15, 17, 5, 1, 2, 8, 6, 12, 14; Октябрьская, 10, 10А,7, 8; Восточная, 9 (детский сад №7), 7 (детский сад №7), 11, 13, 1, 5; Чехова, 10, 12, 2 (ТЦ), 4 (ТЦ), 5, 3 (ТЦ), 1, 7, 9, 14, 16, 18, 20 (автостанция), д. 22 (баптистская церковь).

Воды также не будет на улицах: проспект 40 лет Октября, 7; Белякова, 10 (школа №11), 12, 16, 14, 8 (спортивный комплекс), 6, 4; проспект Ленина, 81 (ТЦ), 83 (детский сад №8), 85, 87, 79 (поликлиника №З), 77, 75 (детский сад «Фунтик»), 73, 71 (комбинат питания), 67А/69 (колледж №7), 34А, 32 (ТЦ), 41, 43, 38А, 36; шоссе Энтузиастов, 41 (ЦРБ), 45, 49, 47, 51, 38, 83, 85.